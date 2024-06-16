Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya oldu! İşte Milletler Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmeleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 14-25, 14-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Daha önce finalleri yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları, turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.

2024 Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİBİ POLONYA OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi de belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.

Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

• Brezilya-Tayland

• Çin-Japonya

• İtalya-ABD

Organizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.