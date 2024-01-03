Savunma Sanayinin Görünmez Kahramanları Eyleme Hazırlanıyor

Savunma sanayisinin görünmeyen kahramanlarının yaşam koşulları zorlaştı. Türk Harb-İş Sendikası, İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlıkları’nda çalışan işçilerinin hakları için 8 Ocak’ta eylem yapacaklarını açıkladı.

Savunma Sanayinin Görünmez Kahramanları Eyleme Hazırlanıyor

Savunma sanayi emekçileri 8 Ocak’ta eyleme gidiyor. Emekçinin sırtına binen ağır yaşam koşulları her geçen gün artıyor. İçişleri ve Milli Savunma Bakanlık’ları’nın işyerlerinde örgütlü olan Harb-İş eylemsellik sürecini başlatacağını duyurdu.

- Tankları yürüten, uçakları uçuran, gemi ve denizaltılarını yüzdüren, Milli Savunma Sanayimizin yüzde yüz yerli ve milli olması için gece gündüz çalışan üyelerimiz bu kadar önemli işleri yaparken, evini geçindiremez oldu.
- 8 Ocak 2024 tarihinde tüm şube başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi ülkemizin başkenti Ankara’ya doğru yürümeye davet ediyorum. Ayrıca 15 Ocak 2024 tarihinde teşkilatlı olduğumuz bütün iş yerlerimizdeki üyelerimizin iş yerlerini geç terk etme eylemi yapacağını açıklıyorum.
- 27 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da tüm üyelerimizin katılımıyla sesimizi basına, kamuoyuna ve bütün Türkiye’ye duyuracağımızı ilan ediyorum. Bizim tek derdimiz bu kutsal topraklara bir halel gelmemesi, büyük ve güçlü devletimizin dara düşmemesi ve elbette ki, bu ülkenin öz evlatları olan arkadaşlarımızın kendi öz yurtlarında rahat bir yaşam sürmesini sağlamaktan ibarettir. Bu anlamda; ülke bizim, devlet bizim, emek bizim diyoruz.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Türk Harb-İş Sendikası # savunma sanayi
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