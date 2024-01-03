Memur-Sen'den Zamlara Tepki! 'İyileştirme Yapılmalı'

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memurlara yapılacak zam oranı da kesinleşti.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile nihai oran yüzde 46,25 olarak hesaplandı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ilk açıklamasında, "Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, Ocak ayında zamları yansıtalım' anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür." tepkisini gösterdi. Yalçın, gelir vergisi oranlarının da yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerine ve emeklilerine iyileştirme yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yalçın paylaşımında şunları kaydetti: