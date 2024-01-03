Memur-Sen'den Zamlara Tepki! 'İyileştirme Yapılmalı'
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın zam oranlarına ilişkin olarak "Kamu görevlilerine ve emeklilerine iyileştirme yapılmalı" açıklamasını yaptı. Yalçın, "Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, Ocak ayında zamları yansıtalım' anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür." dedi.
TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memurlara yapılacak zam oranı da kesinleşti.
Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile nihai oran yüzde 46,25 olarak hesaplandı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ilk açıklamasında, "Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, Ocak ayında zamları yansıtalım' anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür." tepkisini gösterdi. Yalçın, gelir vergisi oranlarının da yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerine ve emeklilerine iyileştirme yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Yalçın paylaşımında şunları kaydetti:
"TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranı %2,93 ve yıllık enflasyon %64,77 olarak açıklandı. Kamu görevlileri ile emeklilerinin 2024 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %29,78 olarak belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği; Ocak ayında maaş ve ücretlere yapılacak %15 artış ve enflasyon farkı ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilerine toplamda %49,25 artış yapılacak.