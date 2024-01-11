Saya Ustaları Üretimi Durdurdu

Ayakkabı sektörünün önemli noktalarından biri olan Gaziantep’te sayacılar yüzde 50 oranında zam istiyor. İşverenin yüzde 40 oranındaki zammı kabul görmeyince sayacılar üretimi durdurdu.


Giderler arttı, kazanç düştü, üretim durdu. Gaziantep'teki saya ustaları yüzde 50 zam talebiyle seslerini yükseltti.

Ayakkabı sektörünün el emeği bölümünü temsil eden saya ustaları ücretlerinde artış istedi.

Gaziantep’te 5 bine yakın saya çalışanı var. Günlük 10-12 saat çalışıyorlar. Deriyi modele göre kesiyor, birleştiriyor, yapıştırıyor ve dikiyorlar… Bu iş emek ve alın teri istiyor...

Gaziantep Sayacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Vekili Süleyman Ceylan, iş kolunda bir numara oldukları ve haklarının verilmesini talep ediyor.

# ​Gaziantep
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