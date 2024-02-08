Schengen vizesine zam geliyor

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücret artışı için teklif sundu. Teklifin kabul edilmesi halinde vize ücretlerine yüzde 12 zam gelecek.

Schengen vizesine zam geliyor
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Avrupa Komisyonu, 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sundu.

Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek.

Teklif onaylanırsa, ücret yetişkinler için yüzde 12 artışla 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek.

AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin "yeniden girişini kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için ücreti daha da arttırmayı planlıyor.

# şengen vizesi
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