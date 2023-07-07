Şeker fabrikalarına bin işçi alınacak! Lise mezunu olmak yeterli! KPSS aranmıyor

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), şeker fabrikalarında çalıştırılmak üzere 1000 geçici işçi alacak. Yapılan duyuruda başvuracak adayların en az lise mezunu olması şartı aranıyor.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinden 11.07.2023 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE İŞ TANIMLARI

1- İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (MEYDAN)

Öğrenim Düzeyi: Lise dengi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Lise ve dengi / G sınıfı ehliyet (Forklift, Loader, Kazıcı, Yükleyici, Ekskavatör)

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 31

2- BİLGİSAYARLI MAKİNE TEKNİSYENİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (MEKANİK ATÖLYE)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Bilgisayarlı Makine İmalatı - Bilgisayar Destekli Makine İmalatı - Endüstriyel Kalıp - Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme - Bilgisayar Destekli Makine - Mekanik

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 11

3- MEKANİK BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (HAM FABRİKA - RAFİNERİ)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Mekatronik - Makine Bakım Onarım - Kimya Proses - Kimya Labaratuvar

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 404

4- KİMYA TEKNİSYENİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (İSPİRTO - LABORATUVAR)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Kimya Proses - Kimya Labaratuvar

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 344

5- MEKANİK BUHAR KAZANLARI TEKNİSYENİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (KAZAN DAİRESİ)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Yapı Tesisat Sistemleri - Isı Tesisatı Sistemleri - Isıtma ve Sıhhi Tesisat - Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı - Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 28

6- METAL TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (BORUHANE)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Kaynakçılık - Elektrik Kaynağı

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 6

7- İNŞAAT TEKNİSYENİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (İNŞAAT)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Betonarme Yapı Sistemleri - Yapı Dekorasyon - İnşaat Altyapı - İnşaat Üstyapı - Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım - İnşaat - Altyapı - İnşaat (Üstyapı) - Kagir Yapı (Duvarcılık) - Kagir Yapı (Sıva Boya ve Badanacılık) - Kagir Yapı (Yapı Taşçılığı) - MEB Onaylı İnşaat Ustalık Belgesi - İnşaat Mesleki Yeterlilik Belgesi

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 18

8- MEKANİK BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (ATIKSU ARITIM - TÜRBİN DAİRESİ)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Makine Bakım Onarım - Elektrik - Elektrik Teknolojisi

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 42

9- MAKİNE TEKNİSYENİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (MAKİNİSTLİK)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Makine - Makine Bakım Onarım - Mekanik

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 78

10- ELEKTRİK TEKNİSYENİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (ELEKTRİK ATÖLYESİ)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Elektrik - Elektrik Teknolojisi - Elektrik Tesisatları ve Dağıtım

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 15

11- ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNİSYENİ (ÖLÇÜ KONTROL ATÖLYESİ)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Mekatronik - Endüstriyel Kontrol - Endüstriyel Bakım Onarım - Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 3

12- TARIM MAKİNALARI TEKNİSYENİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR (TARIM MAKİNALARI)

Öğrenim Düzeyi: Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet Dalı/Özel Şartlar: Mekatronik - Makine Bakım Onarım - Mekanik - Tarım Alet ve Makineleri - Tarım Makineleri - İş Makineleri

Yaş Üst Sınırı: 35

Öğrenim Alt Sınırı: Lise dengi

Toplan Alım Sayısı: 20

KAYNAK: https://kamuilan.sbb.gov.tr/