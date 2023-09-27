Servet Değerinde Mantar! Tam 37 Kiloyu gram gram satıyor

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan bir vatandaş, ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı buldu. Kilogramı 40 liradan satılan mantara vatandaşlar yoğun ilgili gösterdi. Servet değerinde görülen mantar ise tam bir sağlık deposu çıktı.

Servet Değerinde Mantar! Tam 37 Kiloyu gram gram satıyor
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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yetişen ve vatandaşlar tarafından ormanlardan toplanan gürgen mantarı büyük rağbet görüyor. İlçede yaşayan İbrahim Özkan isimli bir vatandaş ise 37 kilogramlık mantar buldu. Mantarı pazarda satışa sunan Özkan, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Servet Değerinde Mantar!

Hocavakıf köyünde ikamet eden İbrahim Özkan ormanlık alanda 37 kiloluk mantar bulduğunu belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ve kilogramını 40 liradan sattığını belirtti.

Gürgen mantarı kastamonu

Gürgen Mantarının Faydaları

Kök kısımları çok sert olan Gürgen mantarları ağaçlara yapışık yetişir. İçeriğinde yüksek oranda kalsiyum ve potasyum barındıran Gürgen mantarı, kemik gelişimine katkı sağlar. Genellikle yahnisi yapılan gürgen mantarı sinir sistemini onararak vücudu hastalıklara karşı korur. Özellikle et tüketmeyenlere tavsiye edilir. Görüntüsü istiridye mantarıyla çok benzerdir. 

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