Sezon açıldı, tezgahlar hamsi ile doldu! İşte fiyatları

1 Eylül itibariyle av yasağı sona erdi ve balık sezonu açıldı. Balıkçıların ağları hamsi ile dolarken, vatandaşlar balık fiyatlarını merak ediyor. Peki hamsinin kilosu tezgahlarda ne kadara satılıyor?

Sezon açıldı, tezgahlar hamsi ile doldu! İşte fiyatları
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Yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte hamsi tezgahlarda yerini aldı. Sezonun başlangıcında kilogramı 100 liradan satılan hamsi, şu an itibariyle 60 liraya kadar düştü.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, bu sezon palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların, ağlarına hamsinin dolmasıyla yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Balık sezonuna hamsi bereketiyle başladıklarını ifade eden Gündoğdu, "Bu sezon hamsinin hem boyu büyüdü hem de bollaştı. Palamut olmayınca balıkçılar hamsiye yöneldi." dedi.

Sezon açıldı, tezgahlar hamsi ile doldu! İşte fiyatları - Resim : 1

Sezon başında kilogramı 100 liradan satılan hamsinin fiyatının 60 liraya kadar düştüğüne işaret eden Gündoğdu, "Şu anda tezgahlarda hamsinin kilosu 80 liradan satılıyor. Fiyatlar çok normal. Her şeyin en ucuzu. Bir kilo hamsiyle üç kişi doyabiliyor. Balık protein yönünden çok zengin ve fiyat yönünden de çok uygun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tezgahlarda mezgitin kilogramı 60 lira, istavritin 100 lira, zargananın 120 lira, barbunyanın ise 150 liradan satılıyor.

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# av sezonu # balık # hamsi
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