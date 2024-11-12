SGK uzmanı açıkladı! Asgari ücret zammında Erdoğan'ı işaret etti
Ocak ayına az bir süre kala hem emekliler hem de asgari ücretli çalışanlar maaşlarına gelecek olan zam miktarlarını merak ediyor. Uzman isimlerin görüşleri de bu anlamda dikkatle takip ediliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun da maaşlara yönelik yeni bir açıklamada bulundu.
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Özgür Erdursun’un YouTube kanalı üzerinden yer verdiği asgari ücret tahmini dikkat çekti.
RAKAMLAR GERÇEKÇİ DEĞİL
2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını açıklık getiren Erdursun asgari ücretin daha da yükseğe çıkarıalabileceğini ifade ederek sadece rakamlar üzerinden konuşulduğunu, 30.000 TL ile 35.000 TL arasındaki rakamların gerçekçi olmadığını vurguladı. Bu rakamların olması mümkün değil diye konuşan Erdursun, asgari ücretin 22.000 TL civarında olacağını açıkladı.
TALİMAT İLE DURUM DEĞİŞİR
Bununla birlikte asgari ücrette son dokunuşu cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapabileceğini de ifade eden Erdursun şu ifadeleri kullandı:
‘"Cumhurbaşkanı da olaya dahil olur asgari ücreti artıralım derse bu oranlar %30’a kadar artabilir."