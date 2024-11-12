SGK uzmanı açıkladı! Asgari ücret zammında Erdoğan'ı işaret etti

Özgür Erdursun’un YouTube kanalı üzerinden yer verdiği asgari ücret tahmini dikkat çekti.

RAKAMLAR GERÇEKÇİ DEĞİL

2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını açıklık getiren Erdursun asgari ücretin daha da yükseğe çıkarıalabileceğini ifade ederek sadece rakamlar üzerinden konuşulduğunu, 30.000 TL ile 35.000 TL arasındaki rakamların gerçekçi olmadığını vurguladı. Bu rakamların olması mümkün değil diye konuşan Erdursun, asgari ücretin 22.000 TL civarında olacağını açıkladı.

TALİMAT İLE DURUM DEĞİŞİR

Bununla birlikte asgari ücrette son dokunuşu cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapabileceğini de ifade eden Erdursun şu ifadeleri kullandı: