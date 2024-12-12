SGK Uzmanı'ndan net asgari ücret tahmini

İkinci toplantı 16 Ocak'ta yapılacak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, geçmiş yıllarda yaptığı isabetli tahminlerin ardından, 2025 yılı için de dikkat çeken öngörülerde bulundu. Karakaş, hem hükümet hem de işveren dengelerini gözeterek yeni asgari ücretin en az 22.500 TL olabileceğini belirtti.

Açlık Sınırı ve Enflasyon Hedefleri Belirleyici

Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Karakaş, Kasım ayında açıklanan açlık sınırının 20.562 TL olduğunu hatırlatarak, Şubat ayı itibarıyla bu rakamın 25 bin TL’yi aşmasının beklendiğini söyledi. “Asgari ücretin açlık sınırının altında kalması insan haklarına aykırı bir durum oluşturur” diyen Karakaş, bu seviyenin altındaki bir rakamın toplumda kabul görmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca TÜRK-İŞ'in araştırmalarına dikkat çeken Karakaş, bekar bir çalışanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari tutarın 26.712 TL olduğunu belirterek, "İnsan onuruna yaraşır bir ücret ancak bu seviyeye yakın bir rakamla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Müdahale Beklentisi

Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelere müdahale ederek işçi lehine bir artış yapabileceğini de değerlendirdi. “Ankara kulislerinden aldığımız bilgilere göre, Cumhurbaşkanımız devreye girerek asgari ücreti 23.500 TL’ye çıkarabilir. Bu, hem işçileri memnun edecek hem de işverenlerin maliyet dengelerini gözetecek bir adım olabilir” dedi.

Ekonomik göstergeler, enflasyon hedefleri ve toplumsal beklentiler göz önüne alındığında, 2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesinde hükümetin atacağı adımların kritik önemde olduğu ifade ediliyor.