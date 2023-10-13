Sıfır Arabalarda Büyük Kampanya! Cupra Ve Seat'tan Ekim Ayına Özel

Seat'tan yapılan açıklamaya göre, Cupra'nın SUV modeli Formentor 1.5 TSI 1 milyon 756 bin TL'den; Cupra Ateca ise 1 milyon 850 bin TL'den başlayan tavsiye fiyatıyla satışa sunuluyor. Cupra Leon 106 bin TL tavsiye edilen indirim avantajıyla 1 milyon 534 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatıyla alınabiliyor.

Cupra Ve Seat'tan Ekim Ayına Özel Kampanya

Tüm Cupra yetkili satıcılarında ekim ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında tavsiye edilen indirim avantajlarına ek olarak, bireysel başvurularda 300 bin TL'ye 12 ay vadede aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sunuluyor. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek kampanyada Seat'ın Leon 1.5 FR versiyonu, 110 bin TL indirim avantajıyla 1 milyon 360 bin TL'den başlayan kampanyalı tavsiye edilen satış fiyatıyla alınabiliyor.

Seat Ateca modeli, 99 bin 500 TL'ye varan indirimle 1 milyon 515 bin 500 TL'den; Tarraco ise 197 bin 500 TL'ye varan indirimle 1 milyon 782 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıyla müşterileri bekliyor. Tüm Seat yetkili satıcılarında geçerli kampanya kapsamında tavsiye edilen indirim avantajlarına ek olarak 300 bin TL'ye 12 ay vadede aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla bireysel kredi imkanı da mevcut.