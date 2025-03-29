Sıfır araç sahiplerine müjde! Taşıt tanıma birimi zorunluluğu kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek bireysel araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu kaldırıldı.

Daha önce yürürlüğe giren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında, 1 Temmuz itibarıyla satılacak sıfır araçların sistem dahilinde olması öngörülüyordu. Ancak yapılan değişiklikle bu uygulamaya son verildi.

UTTS SADECE İŞ AMAÇLI ARAÇLAR İÇİN UYGULANACAK

Ekonomim'e göre, yeni düzenleme, yalnızca vergi mükellefleri tarafından iş amaçlı kullanılan araçları kapsıyor. Buna göre, şirketler veya işletmeler tarafından satın alınan araçlar UTTS’ye dahil edilecek, ancak bireysel kullanım amaçlı araçlar sistem dışında tutulacak.

BENZİN VE MOTORİN DIŞINDAKİ YAKITLARDA SÜRE UZATILDI

Tebliğde yapılan bir diğer önemli değişiklik ise farklı yakıt türleriyle çalışan araçlar için getirilen süre uzatımı oldu. Benzin veya motorin dışındaki yakıt türlerine sahip araçlar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

Bu araçların UTTS’ye dahil edilmesi ise 1 Ocak 2026’dan itibaren zorunlu hale gelecek. Akaryakıt istasyonlarında bu yakıt türlerine yönelik kullanılacak taşıt tanıma okuyucu cihazlarının (TTO) da yıl sonuna kadar monte edilmesi gerekiyor.

KİRALAMA VE İŞ ARAÇLARINDA SİSTEM 1 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Öte yandan, UTTS’nin iş amaçlı kullanılan ve kiralama yoluyla edinilen araçlara uygulanmasına 1 Mayıs 2025 itibarıyla başlanacak.

Bu kapsamdaki araçlar için taşıt tanıma sistemlerinin 30 Nisan’a kadar taktırılması gerekiyor. Aynı zamanda akaryakıt istasyonlarında pompa tabancalarına taşıt tanıma okuyucu (TTO), istasyonlara TTB ve ödeme sistemlerini birbirine bağlayan tabanca iletişim modülü (TİM) montajlarının tamamlanması şart koşuluyor.