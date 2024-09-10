Sigara zammı yolda

Sigara fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar sürüyor. Son olarak, Imperial Tobacco grubu da fiyatlarını artırdı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre, Imperial Tobacco'nun en ucuz sigarası 65 TL, en pahalısı ise 80 TL'ye yükseldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Sigara zammı yolda
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Sigara fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar sürüyor. Son olarak, Imperial Tobacco grubu da fiyatlarını artırdı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre, Imperial Tobacco'nun en ucuz sigarası 65 TL, en pahalısı ise 80 TL'ye yükseldi. Daha önce Philip Morris, BAT ve JTI gibi büyük sigara grupları da zam yapmıştı.

 Buna göre, gruba ait en ucuz sigara fiyatı 65 TL olurken, en pahalı sigara ise 80 TL’ye yükseldi. Imperial Tobacco’dan önce son dönemde Philip Morris, BAT ve JTI grubu sigaralarına da zam gelmişti.

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