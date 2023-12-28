Sigaradaki Vergi Oranları Değişti! 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, tütün ürünlerinde vergiler değiştirildi. Yeni vergilendirme 1 Ocak itibari ile yürürlüğe girecek.

Sigaradaki Vergi Oranları Değişti! 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek karar ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun III sayılı listesinde yer alan tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) ve OECD vergi sistemine uyum kapsamında, vergi kaybına yol açmayacak şekilde düzenleme yapıldı.

Kararla, sigara firmalarının bir birim maliyet artışı için "7,5 birim" sigara satış fiyatında artış yapmaları yerine "5,1 birim" artış yapmaları yeterli olacak.

Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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