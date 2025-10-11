Sigaraya zam geliyor! TBYD Başkanı Erol Dündar’dan ekim ayında 5 TL artış açıklaması

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya yapılacak zammın tarihini açıkladı. Dündar, ekim ayı içinde fiyatların 5 TL artacağını ve yeni yılda ÖTV güncellemesiyle yeni zamların gündeme geleceğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara kullanıcılarını üzecek açıklamayı yaptı.

Dündar, içinde bulunduğumuz ekim ayında sigara fiyatlarına zam yapılacağını belirtti.

SİGARAYA 5 TL ZAM GELECEK

TELE 1'den Egehan Erkün'e konuşan TBYD Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yönelik zammın yolda olduğunu söyledi. Dündar, ekim ayı içinde yapılması beklenen zam oranının yaklaşık 5 TL civarında olacağını ifade etti.

Sigara fiyatlarına son zam, temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başında yapılmıştı.

YENİ YILDA DA ZAM BEKLENİYOR

Dündar, ÖTV güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış beklendiğini söyledi.

