Sistem değişiyor: Kredi kartlarında yeni dönem

2024 Şubat ayında alınan kararla nakit avans limiti 25 bin TL olarak belirlenmiş, taksit süresi ise 3 ay ile sınırlandırılmıştı. Ancak yükselen enflasyon ve artan tüketici talepleri nedeniyle bu sınırlamaların gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Yeni düzenleme kapsamında, nakit avans ve taksitli nakit avans limitinin 50 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca, mevcut 3 aylık taksit süresinin 6 aya çıkarılması da değerlendiriliyor. Bankacılık sektörü ise bu sürenin kademeli olarak 12 aya kadar uzatılmasını talep ediyor.

BDDK’nın hazırlık aşamasındaki sistemde, ilk aşamada taksit süresi 6 aya yükseltilecek. İlerleyen dönemde piyasa koşullarına bağlı olarak vade süresinin daha da artırılması ihtimali bulunuyor. Bu değişikliklerin kredi kartı kullanıcılarına finansal planlama açısından daha fazla esneklik sağlaması amaçlanıyor.

Şu anki uygulamaya göre, kredi kartı limitinin sadece %25’i kadar nakit çekimine izin veriliyor. Bu oranın değiştirilmesi şu aşamada planlanmıyor. Yetkililer, bu uygulamanın tüketici harcamalarının kontrol altında tutulması ve talep enflasyonunun önüne geçilmesi amacıyla sürdürüldüğünü belirtiyor.

BDDK’nın yürüttüğü düzenleme çalışmasının, sıkı para politikası çerçevesinde kredi kartı işlemlerinde kontrollü bir normalleşme sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.