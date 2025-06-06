Sistem değişiyor: Kredi kartlarında yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı işlemlerine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yapılması planlanan değişiklikler arasında vade sürelerinin uzatılması ve nakit avans limitlerinin artırılması yer alıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sistem değişiyor: Kredi kartlarında yeni dönem
Yayınlanma:

2024 Şubat ayında alınan kararla nakit avans limiti 25 bin TL olarak belirlenmiş, taksit süresi ise 3 ay ile sınırlandırılmıştı. Ancak yükselen enflasyon ve artan tüketici talepleri nedeniyle bu sınırlamaların gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Yeni düzenleme kapsamında, nakit avans ve taksitli nakit avans limitinin 50 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca, mevcut 3 aylık taksit süresinin 6 aya çıkarılması da değerlendiriliyor. Bankacılık sektörü ise bu sürenin kademeli olarak 12 aya kadar uzatılmasını talep ediyor.

BDDK’nın hazırlık aşamasındaki sistemde, ilk aşamada taksit süresi 6 aya yükseltilecek. İlerleyen dönemde piyasa koşullarına bağlı olarak vade süresinin daha da artırılması ihtimali bulunuyor. Bu değişikliklerin kredi kartı kullanıcılarına finansal planlama açısından daha fazla esneklik sağlaması amaçlanıyor.

Şu anki uygulamaya göre, kredi kartı limitinin sadece %25’i kadar nakit çekimine izin veriliyor. Bu oranın değiştirilmesi şu aşamada planlanmıyor. Yetkililer, bu uygulamanın tüketici harcamalarının kontrol altında tutulması ve talep enflasyonunun önüne geçilmesi amacıyla sürdürüldüğünü belirtiyor.

BDDK’nın yürüttüğü düzenleme çalışmasının, sıkı para politikası çerçevesinde kredi kartı işlemlerinde kontrollü bir normalleşme sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

AB alarm verdi, "Tüketmeyin" uyarısı: Ünlü makarna markası raflardan toplatılıyor!AB alarm verdi, "Tüketmeyin" uyarısı: Ünlü makarna markası raflardan toplatılıyor!Sağlık
kredi kartı
Günün Manşetleri
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu
Ünlü markalarda sahte ürün tespiti, Bakanlık tek tek açıkladı
Vatan Partisi’nden Toros Gübre işçilerine destek
FETÖ'ye esnaf kalkanı
RTÜK ve CKD’den yayıncılara toplumsal sorumluluk çağrısı
NATO Tatbikatında dikkat çeken senaryo
Kurban Bayramında sağlıklı beslenme
İsrail'in saldırıları sürüyor
MSB'den Yunanistan'a harita tepkisi
CHP’de deprem
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
1 milyon TL'nin faiz getirisi açıklandı: En çok kazandıran banka hangisi? 1 milyon TL'nin faiz getirisi açıklandı: En çok kazandıran banka hangisi?
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun 13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun
En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları
Bayramda akaryakıt cep yakıyor: İşte 6 Haziran benzin ve motorin fiyatları Bayramda akaryakıt cep yakıyor: İşte 6 Haziran benzin ve motorin fiyatları