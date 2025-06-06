AB alarm verdi, "Tüketmeyin" uyarısı: Ünlü makarna markası raflardan toplatılıyor!

AB’nin Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yapılan açıklamada, Barilla’nın “Integrale Vollkorn Penne Rigate” adlı tam buğday kalem makarnasında yüksek oranda kurşun tespit edildiği belirtildi. 500 gramlık ambalajlarda, son kullanma tarihi 1 Mart 2026 olan ve I13446624 parti numaralı ürünler, özellikle Almanya’daki Kaufland ve Lidl mağazalarında satıldıktan sonra raflardan toplatılıyor.

Tüketicilere, bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve aldıkları mağazalara fiş göstermeksizin iade etmeleri yönünde uyarılar yapıldı. İsveçli yetkililer de durumu yakından takip ediyor ve sürece dahil oldu.

Barilla şirketinden henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmezken, uzmanlar kurşun kaynaklarının hammadde tedarik zinciri ya da üretim sürecindeki teknik aksaklıklar olabileceğini değerlendiriyor. Avrupa’daki gıda güvenliği kurumları ile üretici firma, sorunun kaynağını tespit etmek ve benzer risklerin tekrarlanmaması için önlemler almak üzere iş birliği yapıyor.

Kurşun, insan vücudunda birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen ağır bir metal olarak biliniyor. Uzun süreli maruziyet durumunda baş ağrısı, yorgunluk, kansızlık, sindirim bozuklukları, sinirlilik hali ve kısırlık gibi sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca sinir sistemi, böbrek fonksiyonları ve kan yapımı üzerinde kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Avrupa sağlık otoriteleri, özellikle çocuklar ve hamile kadınların kurşuna karşı çok daha hassas olduğunu vurguluyor.