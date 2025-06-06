İSKİ verileri uyardı: Barajlar yaz öncesi düşüşte

Bu oran, 22 Nisan’da yüzde 82,93 seviyesindeydi. Son bir buçuk ayda doluluk oranında yaklaşık 8 puanlık bir azalma yaşandı.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90,29 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük seviye ise yüzde 26,72 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan diğer önemli barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

Kazandere: %80,14

Pabuçdere: %79,71

Darlık: %78,21

Büyükçekmece: %67,14

Terkos: %76,21

Ömerli: %85,66

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su tüketiminin artması beklenirken, barajlardaki düşüş dikkatle izleniyor. Uzmanlar, su tasarrufuna yönelik önlemlerin artırılması gerektiği uyarısında bulunuyor.