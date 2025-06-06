İSKİ verileri uyardı: Barajlar yaz öncesi düşüşte

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 6 Haziran 2025 itibarıyla kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 74,93 olarak kaydedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İSKİ verileri uyardı: Barajlar yaz öncesi düşüşte
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Bu oran, 22 Nisan’da yüzde 82,93 seviyesindeydi. Son bir buçuk ayda doluluk oranında yaklaşık 8 puanlık bir azalma yaşandı.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90,29 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük seviye ise yüzde 26,72 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan diğer önemli barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

Kazandere: %80,14
Pabuçdere: %79,71
Darlık: %78,21
Büyükçekmece: %67,14
Terkos: %76,21
Ömerli: %85,66

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su tüketiminin artması beklenirken, barajlardaki düşüş dikkatle izleniyor. Uzmanlar, su tasarrufuna yönelik önlemlerin artırılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

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