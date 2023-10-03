ŞOK Marketler’den Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel İndirim

Türkiye’nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, gerçekleştireceği büyük indirim kampanyasıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl coşkusunu müşterileriyle buluşturuyor. “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri” kapsamında Şok Marketler Ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere; peynirden zeytine, çaydan kahveye, undan süte bir evin en temel ihtiyaçları arasından belirlenen toplam 1000 üründe, yüzde 50’ye varan indirimler ve Win sadakat programı müşterilerine özel avantajlar sağlayacak. İndirimli ürünlere ve Win TL kazançlı ürünlere hem ŞOK’un Türkiye’nin 81 ilindeki 10 bini aşkın mağazasından hem de online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK üzerinden ulaşılabilecek.

Uğur Demirel konuya ilişkin şunları söyledi: “Ekim ayı boyunca “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri” kampanyasıyla hem halkımızın heyecanına ortak oluyoruz hem de bu kampanya sayesinde enflasyonla mücadeleye katkı veriyoruz”

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel indirim kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: