ŞOK "Tüketici İhtiyacını En İyi Karşılayan Marka" seçildi

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, yaşanan büyük deprem felaketinin hemen ardından gerçekleştirilen araştırma, hem küresel krizlerin de etkisiyle zorlaşan ekonomik koşullar hem de yaşanan afet sonrası tüketici alışkanlıkları ve beklentilerinin ne yönde şekillendiğini göstermeyi hedefliyor.

Araştırmaya göre, tüketicilerin markalardan en fazla beklentisinin olduğu konuların başında müşteriye uygun fiyatlı ve indirimli ürün sunulması gelirken, bu konuyu fiyatların sabitlenmesi ve krizin fırsata çevrilmemesi takip ediyor. ŞOK Marketler, araştırma sonuçlarına göre, söz konusu tüketici beklentilerini karşılayan markaların başında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, her daim uygun fiyat politikaları, kaliteli ve güvenilir ürün gamıyla halkın gönlünde yer edindiklerini belirterek, şunları kaydetti: