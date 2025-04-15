Son dakika: Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü 3 milyon 978 bin liradan tamamladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika: Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Gün içinde en düşük 3 milyon 943 bin, en yüksek 4 milyon lirayı gören altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 oranında değer kazandı.

Altın piyasasında işlem hacmi 7,6 milyar lirayı aşarken, 1.922 kilogramlık işlem gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7,8 milyar liraya ulaştı. Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Ziraat Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler dikkat çekti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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