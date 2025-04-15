Son dakika: Altının kilogram fiyatı yükseldi

Gün içinde en düşük 3 milyon 943 bin, en yüksek 4 milyon lirayı gören altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 oranında değer kazandı.

Altın piyasasında işlem hacmi 7,6 milyar lirayı aşarken, 1.922 kilogramlık işlem gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7,8 milyar liraya ulaştı. Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Ziraat Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler dikkat çekti.