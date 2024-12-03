SON DAKİKA! Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK son verileri duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 60,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 42,6 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 28,01, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 29,47 olarak belirlendi.

Böylece TÜFE, yıllık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 38,21, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.

TÜFE'DE YÜZDE 2,24'LÜK ARTIŞ

TÜİK verilerine göre, TÜFE'de kasımda bir önceki aya oranla yüzde 2,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre giyim ve ayakkabıda yüzde 0,25, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,04 azalış görüldü. Kasımda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinde düşüş gerçekleşirken, 10'unda değişim olmadı, 106'sında ise artış görüldü.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,54, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında kasımda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,43 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 47,4 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Yİ-ÜFE'DE YÜZDE 0,66'LIK ARTIŞ

TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,66, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,01, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,6 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,01, imalatta yüzde 31,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,65, su temininde yüzde 42,11 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 29,4, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,15, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,3, enerjide yüzde 8,15 ve sermaye mallarında yüzde 30,94 yükseliş görüldü.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,15, imalatta yüzde 1,07, su temininde yüzde 1,14 artış gerçekleşirken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,58 azalış kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ara mallarında yüzde 0,64, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,21, sermaye mallarında yüzde 0,62 artış görülürken enerjide yüzde 2,32 düşüş gerçekleşti.