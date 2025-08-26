SON DAKİKA: Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Alınan karara göre, 2026 yılı için maaşlara ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda ise yüzde 7 oranında artış yapılacak. 2027 yılı içinse ilk 6 ayda yüzde 5, ikinci 6 ayda yüzde 4 zam uygulanacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

Hakem Kurulu’nun aldığı bu karar doğrultusunda milyonlarca memur ve emekli maaş artışlarını şimdiden öğrenmiş oldu.

