SON DAKİKA: Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Alınan karara göre, 2026 yılı için maaşlara ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda ise yüzde 7 oranında artış yapılacak. 2027 yılı içinse ilk 6 ayda yüzde 5, ikinci 6 ayda yüzde 4 zam uygulanacak.

Hakem Kurulu’nun aldığı bu karar doğrultusunda milyonlarca memur ve emekli maaş artışlarını şimdiden öğrenmiş oldu.

Ayrıntılar geliyor...