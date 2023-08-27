Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi! Darphanede kriz mi var?

Dalgalanmalar para basmaya bile darbe vurdu. Özellikle enflasyon ve döviz kurlarındaki inanılmaz hareketlilik değerli madenlerin fiyatlarını da artırdı. En çok madeni paralar bu konuda darbe aldı. Basımları sırasında kullanılan madenler maliyeti artırınca akıllara "darphanede kriz mi var?" sorusunu getirdi.

DARPHANEDE KRİZ Mİ VAR?

Hurdasının değere bindiği madeni paraların üretiminde sıkıntı başladığı iddia edildi. Bir diğer iddia ise hurdacıların madeni para toplama arayışına girdiği oldu. 1 TL'nin üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığı yönünde pek çok haberin yer alması darphanede hareketliliğe neden oldu. Ancak bu çalışmalar henüz istenilen sonuçları getirmedi.

PARALARIN AĞIRLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ VE KALINLIĞI AZALTILDI!

Eski bozuk paralar piyasadan çekildi. Darphane alınan karar ile bozuk paraların basım maliyetini düşürmek için paraların ağırlığını düşürdü ve kalınlığını azalttı. Şimdi ise yeni bozuk paraların basımlarının sınırlı kaldığı iddiası gündemde. Bu süreçte ise , tekel bayileri, bakkallar, marketler, ekmek bayileri, lokantalar, kafeler ve dolmuşlarda büyük bir bozuk para krizi yaşanmaya başlandı.

MADENİ PARA KRİZİNDE YENİ DÖNEM!

Madeni para krizinde yeni dönem yaşanırken para üstü vermekte zorlanan esnaf bu süreçte fazla para ödeyerek toplu alıma başladı. Özellikle de dolmuşçular bozuk para peşine düşerken 500 liralık madeni 1 TL ve 50 kuruşun değeri 550 lira oldu. Dolmuşçu esnafının bozuk parası olan vatandaşlardan fazla ödeyerek toplu para ödemesi yaptığı ve bu sayede bozuk para sorununu çözmeye çalıştığı ifade edildi.