Spot Piyasada 30 Eylül 2023 Doğalgaz Fiyatları

Metreküp başına düşen doğalgaz sınıflandırması yapıldı. 30 Eylül 2023'te spot piyasadaki doğalgaz fiyatları belirlendi. Hanelere düşen fiyatlandırmalarda içinde yer aldı. İşte 30 Eylül 2023 spot piyasa doğalgaz fiyatları...

Spot Piyasada 30 Eylül 2023 Doğalgaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 102 lira 64 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 138 bin 560 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 907 bin 680 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 102 lira 64 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 92 bin metreküp oldu.

Spot Piyasada 30 Eylül 2023 Doğalgaz Fiyatları

Spot Piyasadaki Doğalgaz Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 825 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 597 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 114 bin 472 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 224 bin 805 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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