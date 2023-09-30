Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,5 azalarak 789 milyon 899 bin 154 lira oldu.

Spot Piyasada 30 Eylül 2023 Elektrik Fiyatları

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 600 lira, en düşük saat 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1727 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1728 lira 16 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.