Spotify abonelik ücretlerine zam sinyali verdi: Türkiye için yeni artış kapıda mı?

İngiliz Financial Times’ın haberine göre, Spotify Haziran 2025'te Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde abonelik ücretlerine 1 Euro zam yapacak. Şirket, geçtiğimiz haftalarda Hollanda ve Lüksemburg gibi bazı ülkelerde fiyatları sessizce artırmaya başlamıştı. Bilgi sahibi bir kaynak, bu fiyat artışlarının yaz aylarında önemli ölçüde hızlanacağını belirtti.

Öte yandan, Spotify’ın en son Temmuz 2024’te zam yaptığı ABD'de ise bu artışın şimdilik uygulanmayacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE'DE DE ZAM BEKLENİYOR

Türkiye'de Spotify, Şubat 2025'te önemli bir fiyat artışı yapmıştı.

Buna göre:

Bireysel abonelik 39,99 TL’den 59,99 TL’ye,

Duo paketi 54,99 TL’den 79,99 TL’ye,

Aile paketi 64,99 TL’den 99,99 TL’ye,

Öğrenci paketi ise 21,99 TL’den 32,99 TL’ye yükselmişti.

Yeni zam dalgasının Türkiye'ye de sıçrayabileceği ve kısa süre içinde bir fiyat güncellemesi yapılabileceği konuşuluyor.

Müzik endüstrisi yöneticileri, Spotify, Apple Music ve diğer müzik platformlarının fiyatlarının enflasyon oranlarına kıyasla daha yavaş arttığını, dolayısıyla bu hizmetlerin video yayın platformlarıyla kıyaslandığında "ucuz" kaldığını belirtiyor.

Sektör temsilcileri, şirketlerin gelirlerini artırmak için fiyat artışına gitmeleri yönünde baskı yapıyor. Ayrıca, Donanımhaber'in aktardığına göre, Spotify’ın "Super Premium" adını taşıyan yeni bir abonelik paketi üzerinde çalıştığı ve bu paketin müziklere erken erişim ile konser biletlerine öncelik gibi ekstra avantajlar sunacağı da bildirildi.