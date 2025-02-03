Şubat ayı kira artışı belli oldu: Kiracıları ne bekliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, şubat ayı kira artış oranı da netleşti. Bu yılın ilk ayındaki enflasyon, beklenenden yüksek çıkarken, kiracılar için önemli bir rakam olan 12 aylık enflasyon ortalaması da yüzde 56,35 olarak hesaplandı. Peki, bu oran ne anlama geliyor ve kira artışları nasıl belirlendi?

KİRA ARTIŞI İÇİN KRİTİK ORAN: YÜZDE 56,35

CNBC-e’nin haberine göre, TÜİK, ocak ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) yüzde 5,03 olarak açıkladı. Bu verinin ardından kiracılar için en önemli hesaplama, 12 aylık enflasyon ortalaması oldu. Bu oran, 56,35 olarak belirlenirken, şubat ayında yapılacak kira artışları da bu yüzdeyle sınırlı olacak. Bu durum, kiracıların cebini koruyan bir etken olarak öne çıkıyor.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de kira artışları, her yıl belirli bir endekse dayanarak yapılır. Bu endeks, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenir ve kiracılara yapılacak artışlar bu oranı geçemez. Şubat ayında yapılacak kira artışları, bu hesaplamayla sınırlandırılacak ve bu yıl için belirlenen yüzde 56,35’lik oranı aşamayacak. Ancak, kira artışları halen yüksek olma potansiyeli taşıyor.

1 TEMMUZ’DAN SONRA SINIR KALDIRILACAK

Geçtiğimiz yıllarda konut kiralarına yüzde 25’lik bir zam sınırı uygulanıyordu. Ancak, 2024 yılı itibariyle bu kısıtlama sona erecek. 1 Temmuz 2024’ten itibaren, kiracılara yapılan artışların sınırı kaldırılacak ve serbest piyasa koşullarına göre kira artışları belirlenecek. Bu, kiracılar için daha yüksek artışlarla karşılaşabilecekleri bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.