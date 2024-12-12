Suriyelilerin gidişi ardından o ilçelerde kiralar düşecek: Rakamlar ortaya çıktı

İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yılmaz, özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde büyük bir hareketlilik olduğunu belirtti. Yılmaz, "20 bin TL’ye kiralanan konutların fiyatları 13-14 bin TL’ye kadar düşebilir. Daha düşük kiralı evlerde de benzer oranlarda azalma bekleniyor" dedi.

Esenyurt’ta geri dönüşlerin etkisi daha şimdiden hissedilmeye başlarken, Zeytinburnu ve Fatih gibi bölgelerde bu hareketliliğin henüz tam olarak oluşmadığı ifade ediliyor.

Arz Fazlası Fiyatları Düşürecek

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Suriyelilerin geri dönüşüyle kiralık konut sayısında artış yaşanacağını belirtti. "Yüksek kiraları kabul eden kiracılar azalacağı için arz fazlası oluşacak ve kira fiyatları normalleşecek," diyen Aşa, özellikle Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Avcılar, Bahçeşehir ve Gaziosmanpaşa gibi bölgelerde düşüşlerin daha belirgin olacağını kaydetti.

Ekonomik Dengeler Sağlanacak

Geri dönüşler yalnızca emlak piyasasını değil, otomobil piyasasını ve genel ekonomik dengeleri de etkileyecek. Talep azalmasıyla hem kira fiyatlarında hem de enflasyonda olumlu gelişmeler bekleniyor. Uzmanlar, bu sürecin bir yıl içinde piyasalarda istikrar yaratacağını düşünüyor.

Emlak piyasasında yaşanan bu değişim, hem ev sahiplerini hem de kiracıları doğrudan etkilerken, piyasaların uzun vadede daha sağlıklı bir yapıya kavuşması bekleniyor.