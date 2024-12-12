Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Filli Kavşak oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.E.Ç. idaresindeki 03 M 0363 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, 20 yaşındaki Y.S.A'nın kullandığı 03 VS 070 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 3 araç daha kazaya karıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Y.S.A. ile minibüsteki yolculardan 6'sı yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.