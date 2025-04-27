Takipteki kredi kartı borcu yüzde 235 arttı! Vatandaş borç altında eziliyor

Ekonomik kriz vatandaşın bütçesini vurdu. Geliriyle giderini ödeyemeyen yurttaş kredi kartına yüklendi, takibe düştü. Takibe alınan kredi kartı borcu bir yılda yüzde 235 arttı.

"Ekonomik şartların geldiği durum belli, bu yüzden de millet ya kredi kartı kullanıyor ya da kredi çekiyor. Kredi kartı kullandığı zaman da bir tane kart yetmiyor, 5-6 kart kullanıyor. Bunun sonucunda da hepsi patlıyor. Ödeyemiyorlar, haciz geliyor, ailevi sorunlar çıkıyor."

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun haftalık bültenine göre yılın 16. Haftasında takibe alınan bireysel kredi kartlarındaki tutar 79 milyar 84 milyon lirayı aştı. Geçen yılın aynı haftasında bu tutar, 23 milyar 575 milyon liraydı.

"2-3 tane kullanıyorum. Ondan alıp ona, ondan alıp ona aktarmaya çalışıyoruz nereye kadar belli değil."

Takibe alınan kredilerde bireysel kredi kartları en yüksek artış oranıyla ilk sırada yer aldı.

"Kredi kartsız hayat sürdürülemiyor ki zaten, aldığımız maaşları kredi kartına yatırıyoruz, bir ay kredi kartıyla idare ediyoruz. Devir daim yaptırıyoruz."

Ödenemeyen tüketici kredileri de yüzde 128 arttı. Geçen yıl 34 milyar 376 milyon lira olan takibe alınan tüketici kredisi bu yıl 78 milyar 301 milyon liraya çıktı.

Takipteki ihtiyaç kredileri de 33 milyar 736 milyon liradan 77 milyar 232 milyon liraya ulaştı. Artış oranı yüzde 129 olarak tespit edildi.

Takibe alınan konut kredisi yüzde 67 artarak, 809 milyon liraya ulaştı. Takipteki taşıt kredileri de yüzde 66’lık artışla 259 milyon lira oldu.