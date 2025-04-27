Amik Ovası'nı kuraklık vurdu! Bir çok ürünü yeterli gelişemedi

Amik Ovası kuraklığın pençesinde. Birçok ürün gelişemedi. Verim kayıpları yaşanacağı öngörülüyor. Hatay’ın 1 Milyon 750 bin dönüm ekilen tarım arazisi var. Bunun 1 milyon yüz bin dönümü Amik Ovasında. Ancak zira donun yanı sıra kuraklık da üreticileri mağdur etti. Buğday, arpa, pamuk başta olmak üzere birçok ürün kuraklıktan olumsuz etkilendi. Tarlaların hali içler acısı.

Kumlu Ziraat Odası Başkanı Bayar Eker, çiftçinin destekle ayağa kalkabileceğini söyledi. Çukobirlik Hatay Temsilcisi Cumaali Kara, çiftçinin sorunlarını anlattı, baraj yapımının bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirtti.