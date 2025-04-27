Amik Ovası'nı kuraklık vurdu! Bir çok ürünü yeterli gelişemedi

Hatay'n Amik Ovası'nda üretim yapan çiftçiyi kuraklık vurdu. Buğday, arpa, pamuk ve daha birçok ürün yeterli gelişmeyi göstermedi. Çiftçi üretime devam edebilmek için hükümetten destek bekliyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Yayınlanma: Güncellenme:

Amik Ovası kuraklığın pençesinde. Birçok ürün gelişemedi. Verim kayıpları yaşanacağı öngörülüyor. Hatay’ın 1 Milyon 750 bin dönüm ekilen tarım arazisi var. Bunun 1 milyon yüz bin dönümü Amik Ovasında. Ancak zira donun yanı sıra kuraklık da üreticileri mağdur etti. Buğday, arpa, pamuk başta olmak üzere birçok ürün kuraklıktan olumsuz etkilendi. Tarlaların hali içler acısı.

Kumlu Ziraat Odası Başkanı Bayar Eker, çiftçinin destekle ayağa kalkabileceğini söyledi. Çukobirlik Hatay Temsilcisi Cumaali Kara, çiftçinin sorunlarını anlattı, baraj yapımının bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirtti.

İşçi sınıfının 1 Mayıs'ta gündemi ekonomik krizİşçi sınıfının 1 Mayıs'ta gündemi ekonomik krizGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Hatay kuraklık Tarım
Günün Manşetleri
Elazığ’da deprem oldu
Ali Yerlikaya duyurdu!
iBB soruşturmasında 3 ilde operasyon
Vatan Partisi 1 Mayıs’ta Kartal’da
Suriye'den ABD'nin 8 şartına yanıt
Pazar günü plan yapanlar dikkat
İstanbul'da artçılar devam edecek mi?
Deprem çantası ve çadır fiyatlarına fırsatçı zam!
Türkiye’den BM Güvenlik Konseyine çağrı
Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Çok Okunanlar
Bu şehirlerde dikkat! Bu şehirlerde dikkat!
5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu!
Piyasalarda altın alarmı Piyasalarda altın alarmı
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Emekli promosyon yarışında rekabet kızıştı Emekli promosyon yarışında rekabet kızıştı