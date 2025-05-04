Tapuda rekor zam! Ücretler bir yılda yüzde 116 arttı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni kararla, tapu işlemleri sırasında ödenen döner sermaye ücretlerine ciddi bir artış getirildi. Birgün Gazetesi'nin haberine göre, ocak ayında yüzde 44 oranında artırılan döner sermaye gösterge ücreti, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha yükseltildi. Gösterge ücreti 1.183 liradan 1.774 liraya çıkarıldı.

Şehir merkezlerinde bu gösterge rakamları genellikle 3 kat, diğer bölgelerde ise 2 ila 2,5 kat olarak uygulanıyor. Bu çarpanlarla birlikte ev alım satımında ödenen tapudaki toplam döner sermaye bedeli 5.324 liraya kadar yükseldi.

YILLIK ZAM ORANI YÜZDE 116'YA DAYANDI

Ocak 2024’te yapılan düzenlemeyle 2.466 lira olan döner sermaye bedeli 3.549 liraya çıkarılmıştı. Ancak bu artış uzun ömürlü olmadı. 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren yeni zamla birlikte vatandaşın tapuda ödeyeceği bedel bir kez daha arttı. Böylece bir yıl içinde tapudaki döner sermaye yükü yüzde 116 oranında zamlanmış oldu.

YABANCILARA ZAM ORANI YÜZDE 332’Yİ BULDU

Yeni kararda en dikkat çeken değişikliklerden biri de yabancılar için yapılan artış oldu. Ocak ayında 3.851 liradan 5.543 liraya çıkarılan yabancıların tapu işlem ücreti, 1 Mayıs itibarıyla yüzde 200 zamla 16.629 liraya yükseldi. Bu artış, bir yıl içinde yüzde 332’lik rekor bir zam anlamına geliyor.

Yalnızca bireysel alım-satım işlemleri değil, kurum ve kuruluşlar da yeni zamdan etkilenecek. Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorguları için ödeyeceği döner sermaye bedeline de yine 1 Mayıs itibarıyla yüzde 200 zam yapıldı.