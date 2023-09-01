Tarımda iyileştirme nasıl olmadı?

Tarım girdilerinin bu kadar yüksek olduğu dönemde ekilemeyen arazilerinin kiraya verilmesi doğru bir uygulama mı? Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Cuma Yiğit, uygulamanın çiftçinin desteklenerek yapılması gerektiğini vurguladı.

Editör: Ekrem Demir
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2 yıl üst üste ekilemeyen arazilerin kiraya verilmesi gündeme geldi. Tarımın iyileştirilmesine yönelik atılan adımları Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Cuma Yiğit Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Uygulama doğru ancak girdi maliyetleri yüksekken çiftçinin tarla ekmesi çok zor.

ÇİFTÇİ ZARARA UĞRUYOR

Çiftçi iklim şartlarına bağlı, yağmurun, sıcaklığın rüzgarın fazlası üreticiyi zarara uğratıyor. Çiftçin kazancı iklime göre değişiyor.

Üreticinin en büyük giderleri arasında yakıt ve enerji geliyor.

Çiftçi üretimden elini çekiyor köye göçüyor. Bunu engellemek Tarım Bakanlığı'nın atacağı adımlara bağlı.

Yiğit, hayat pahalılığını düşürmenin en iyi yolunun tarladan geçtiğini söyledi. "Çiftçiye destek şart" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# çiftçi
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