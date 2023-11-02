Tarımda Vahşi Sulama Nehirleri Kurutuyor

Bir ürünün ne kadar suya ihtiyacı var. En verimli sulama nasıl yapılmalı? Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Neşe Yaman, konuya mercek tuttu.

Su rezervlerinin yüzde 70’ten fazlası tarımda kullanılıyor. Vahşi yani kontrolsüz sulamanın ciddi zararları bulunuyor. Yanlış sulamayla toprağın verimi ürünün de kalitesi düşüyor. Suya çok ihtiyaç duyan ürünlerin iklime uygun bölgelerde yetiştirilmesi önem arz ediyor. Modern sulama yöntemlerine geçilmesi kuraklıkla mücadelede ilk sıralarda yer alıyor. Damla ve yağmurlama tekniği kullanılarak daha fazla alanın sulanabileceği belirtiliyor.