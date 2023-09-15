Tarımsal destekler artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal desteklerde artışa gidildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2024 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, verim ve kalitenin arttırılması hedefleniyor. Bunun yanında ihtiyaç duyulan teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi, uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması da destekleme programının ana esaslarını oluşturuyor.

2023 yılı Tarımsal Destekleme Kararına göre 112 destek türünün destek birim fiyatında artış gerçekleştirildi.