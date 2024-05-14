Tasarruf tedbirlerine memurlardan tepki

Yeni açıklanan kamu tasarruf tedbirleri emek cephesinden tepkileri de beraberinde getirdi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Büro İş Sendikası, devlet bütçesinin yanlış yerlere gittiğini savundukları kalemleri tek tek sembolik olarak kesti.

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, yaptığı açıklamada, "Buradan hükümete sesleniyoruz: Memurun emeğini rızkını, alın terini, kazanılmış haklarını kesme! Memurun barınma sorunu artarak devam etmektedir. Kamu lojman kiralarının nispeten daha uygun olması bir nebze memurun barınma sorununa çözüm olmaktadır. Lojman sayısı artırılacak yerde elden çıkarılması kamu hizmetlerini aksatacak ve verimini olumsuz etkileyecektir. Kamuda personel açığı zaten had safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Artan nüfusa mevcut personel ile hizmet vermek her geçen gün zorlaşmaktadır." ifadelerini kullando.

Alay Hamzaçebi konuşmasında, "Keseceksen yandaşa, tarikat ve cemaatlere, vakıflara, müteahhitlere, saraya, faize, rantiyeye, mültecilere bütçeden oluk oluk akan hortumları kes! Temsili olarak bu hortumları keserek hükümetin Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi‘ni protesto ediyoruz." dedi.

Büro-İş Sendikası memurlara ulaşım için sağlanan hizmetin iptal edilmesine de tepki gösterdi. Hamzaçebi, "Servis hizmeti toplu taşımadır. Büyük şehirlerde ulaşım sorunu her geçen gün artmaktadır. İşe gelip gitmeler saatlerce zaman alacak, yakıt masrafı artacak. Evden işe, işten eve giderken bile yorgun gidilmiş olacak. Bu durum iş verimini olumsuz etkileyecek, Trafik yoğunluğuna sebep olacak. Anayasa ile korunan ve Kanun hükmünde olan Toplu Sözleşme ile kazanılan servis hakkımıza ve giyim yardımımıza dokundurtmayız." dedi.