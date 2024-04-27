Taşıt kredisi son 22 yılın zirvesinde!

Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası faiz oranlarını artırdı. Taşıt kredisi faizleri ise 11,7 puan birden yükselerek, son 22 yılın zirvesine ulaştı.

"Bugün gördüğümüz noktada faizler de yüksek, maksimum vadeler düşük. Yapacak fazla bir şey olmuyor."

Taşıt kredisi faizleri yüzde 45'lerdeyken yüzde 57'leri gördü.

"800 bin lira ile 1 milyon 200 bin lira arasındaysa aracınızın değeri, çekebileceğiniz maksimum kredi yüzde vade de 24 ayla sınırlı. Burada da 1 milyonluk araç için çekeceğiniz kredi, kısacası 300 bin lira ile sınırlı hale geliyor. 300 bin lira kredi ile 700 bin peşinat bulmanız gerekiyor araç almanız için. Maalesef ülkenin yaşadığı kriterlerde böyle bir şey konusu olmuyor."

Otomotiv uzmanı Erol Şahin, faizlerin yüksek limitlerin düşük olduğunu kaydetti.

"1 yıllık süreye göre baktığımız zaman, satılan her yüz aracın 91-92 tanesinin kredisiz olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yani kredi aslında takviye amaçlı kullanılıyor. Yani takasınız var, üzerine nakit koyuyorsunuz, yetmediği zaman kredi çekiyorsunuz."

Şahin, vatandaşın araç kredisine ulaşımının zor olduğuna dikkat çekti.

"Otomotiv sektöründeki kredi kullanımıyla ilgili çok fazla değişme yok. Dediğimiz gibi çünkü zaten vatandaşın krediye ulaşımı mümkün değil."

Şahin, pazarda daralma öngördüklerini ifade etti.