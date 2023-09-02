Teknoloji sıçramaları tarımı olumlu etkiledi! Verimlilik 10 kat arttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Etimesgut Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'te, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TEKNOLOJİ TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRDI!

Tarımda verimliliği, kaliteyi, sürdürülebilirliği, kayıtlılığı ve tarımsal yatırımları önceleyen bir vizyonu anlatmaya devam ettiklerine dikkati çeken Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

- Bunun en önemli unsurlarından bir tanesi teknoloji. Elbette hayatınızın her aşamasında teknolojiyi kullanırsınız, kullanmanız gerekir ama eğer bir üretim yapıyorsanız teknolojiye çok daha fazla ihtiyacınız vardır. Bilgi toplamaktan bunları kayıt altına almaktan, daha sonra tarımsal üretimin farklı safhalarında, belki de insan gücünün ve emeğinin yetmeyeceği hususlarda teknolojiyi kullanabilirsiniz. Verimliliği ve kaliteyi artırmak adına mutlak suretle teknolojik gelişmeleri üretimin her safhasına monte etmeniz gerekiyor.

Yumaklı, tarım sektöründe, dikey ve topraksız tarım ve sulama alanlarındaki teknolojilerin ilgi çektiğini belirterek, bu alanlarda teknoloji kullanımının verimliliği ve kaliteyi artırdığını anlattı.

- "İklim değişikliğiyle mücadele ederken üretiminizi de artırmalısınız"

Dünyadaki tarım teknolojisi gelişmelerini yakından takip ettiklerini dile getiren Yumaklı, Türkiye'de geliştirilen tarım teknolojilerini de desteklediklerini ve bunların üst düzeye çıkması için teşvik ettiklerini kaydetti.

Yumaklı, tarımda teknoloji kullanımının her sektörde olduğu gibi artmaya devam edeceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

- Hayatımıza önceki dönemlerden çok fazla giren bazı unsurlar var. İklim değişikliği bunların başında geliyor. Siz iklim değişikliğiyle mücadele ederken aynı zamanda üretiminizi de artırmak ve artırdığınız üretimin hem verimli hem kaliteli olmasını sağlamak durumundasınız. Dolayısıyla bütün bunların etkilerinden arınıp aynı zamanda da üretimi artıracak hususları sadece teknolojiyi kullanarak ve önceleyerek, bunu üretimin her safhasına monte ederek yapabilirsiniz.

- Orman yangınlarıyla mücadelede üst düzey teknoloji kullanılıyor

Son dönemlerde gündemde olan orman yangınlarıyla mücadelede Bakanlık olarak yüksek teknoloji kullandıklarını anlatan Yumaklı, "Bizim son yıllardaki başarımızın altında yatan temel etken, teknolojiyi bu yangınlarla mücadeleye katmış olmamız. Özellikle insansız hava araçları, yangın söndürme ekipmanları, hava ve kara araçlarında teknolojiyi üst düzeyde kullanıyoruz." diye konuştu.