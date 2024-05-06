Temassız kredi/banka kartı kullananlar dikkat! Tüm paranız gidebilir

Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan temassız kart kullanıcılarına dikkat... Kalabalıkta, toplu taşımada, dolandırıcılar yanlarına aldıkları post cihazlarıyla yanınıza geliyor. Siz farkında olmadan cihazı cebinize yakınlaştırıyor ve kartınızı boşaltıyolar. Bu tehlikeden korunmanın yolu nedir?



Yanınıza yaklaşıyor, sizinle sohbet ediyorlar. Dolandırıcı işte tam o sırada kaşla göz arasında banka ya da kredi kartınızı boşaltıyor.

- Ellerine almış oldukları pos cihazlarıyla sinsice yaklaşıyorlar. Cebinize ya da çantanıza usulca pos cihazlarına yanaşıyorlar ve bu sayede içindeki parayı çekmiş oluyorlar.

Dolandırıcılar teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyor. Temassız kart kullanan milyonlarca kişi ise risk altıda.

Hatta dolandırıcılar pos cihazlarının seslerini kıstıklarından dolayı yanınıza geldiğinizde hiçbir şekilde ses alma şansınız olmuyor, yani kredi kartını kontrol ettiğinizde bu dolandırıcılıktan haberdar oluyorsunuz.

HESAPLARDAN SANİYE İÇİNDE PARA ÇEKEBİLİYORLAR

Pos cihazlarıyla yanlarına yaklaşan kişilere oldukça dikkatli olmalıdırlar. kartları alimünyum folyoyla sararsanız dolandırıcılığa karşı önlem almış olursunuz. kartlarımızı cebimize değil cüzdanımıza ve çantamızdaki yerlere koymak son derece önemlidir.





