DEM Parti'nin 27 belediyesine kayyum atanabilir

Gazeteci Nedim Şener, PKK'nın meclisteki uzantısı DEM Parti'nin yönettiği belediyelere kayyum atanacağı yazdı. Nedim Şener, "Hakkında terör soruşturma ve yargılaması olan PKK/DEM’li 27 belediye başkanına kayyum yolda." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin 27 belediyesine kayyum atanabilir

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin yerel seçimlerde kazandığı 78 belediye başkanlığının 27'sine kayyum atanacağını yazdı.

Seçimlerin ardından aralarında "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen isimlerin de olduğu DEM Parti'li belediye başkanlarının sicilleri gündem olmuş, soruşturmalar başlamıştı.

Devam eden soruşturmaların ve dava süreçlerinin tamamlanmasıyla en az 27 belediyeye kayyum atanabilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de bölge savcılıklarınca yürütülen "belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri" ile ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi.

Anayasa Mahkemesi HDP kapatma davasını ağırdan alırken Bekir Şahin'in adımı da DEM Parti'ye kapatma davası ve kayyumlar yolda şeklinde yorumlandı. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarının da sürdüğü biliniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# DEM Parti # kayyum # nedim şener
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