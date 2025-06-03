Temmuz'da akaryakıt, alkol ve sigaraya zam geliyor

Temmuz ayında akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine otomatik ÖTV zammı gelecek. Zam oranları, Haziran 2025 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre belirlenecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Temmuz'da akaryakıt, alkol ve sigaraya zam geliyor
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 Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre, herhangi bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla değişiklik yapılmadığı takdirde 3 Temmuz 2025 itibarıyla bu ürünlerin ÖTV’si artacak.

Bingöl, Yİ-ÜFE artışının yüzde 1 olması durumunda;

Benzine 2,20 TL,
Motorine 1,89 TL,
LPG’ye ise 1,55 TL zam geleceğini hesapladı.
Yİ-ÜFE’nin yüzde 2 çıkması halinde zam oranları da yükselecek; bu durumda

Benzin 2,38 TL,
Motorin 2,05 TL,
LPG ise 1,68 TL artış gösterecek.
Alkol ve tütün ürünlerinde de benzer şekilde ÖTV artışı öngörülüyor. Haziran Yİ-ÜFE’sinin yüzde 1 gelmesi durumunda, bu ürünlerdeki maktu ÖTV yüzde 14,05 oranında artacak.
Buna göre, bir litre rakıda halihazırda 1.365,72 TL olan ÖTV, 191,88 TL zamlanacak.

Uzmanlar, otomatik zamların yalnızca ÖTV ile sınırlı kalmadığını, buna ek olarak KDV’nin de arttığını hatırlatarak tüketicilerin pompa ve raf fiyatlarında ciddi artışlarla karşılaşabileceğini belirtiyor.

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