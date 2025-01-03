THY yetiştirmek üzere pilot adayı arıyor

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtı.

Mert Sagit Mert Sagit
THY yetiştirmek üzere pilot adayı arıyor
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanına 01 Ocak 1995-31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğan lisans mezunları başvurabilecek.

İstihdam sürecinde başarılı olanlar, 2 yıl boyunca eğitim alacak. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından da faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, geleceğe dönük hedefleri doğrultusunda filolarını ve çalışan sayılarını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

THY olarak havacılık sektöründe sürdürülebilir başarı için yalnızca fiziksel kapasitelerini değil aynı zamanda insan kaynağını da sürekli güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çay, "Yeni işe alımlarımızla hizmet kalitemizi artırmayı ve sektörümüzdeki lider konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İkinci pilot aday adaylığı başvuruları "kariyer.thy.com" adresi üzerinden yapılabiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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