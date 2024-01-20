Togg genel sipariş dönemi başladı

T10X için 2024 yılı genel sipariş dönemi başladı. Açıklama Togg'un sosyal medya hesabından yapıldı.

Togg genel sipariş dönemi başladı
Togg genel sipariş dönemi başladı
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2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için 6-10 Ocak'ta konfigürasyon güncelleme imkanı tanıyan, 2023 yılı nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara da 15-19 Ocak'ta sipariş önceliği sunan şirket, bugünden itibaren sipariş ekranlarını tüm kullanıcılara açıyor.

T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekecek.

ÇEKİLİŞ YAPILMAYACAK

T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar; sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.

2024 ÜRETİM YILI T10X'LERDEKİ DONANIM VERSİYONLARI

Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen Togg, açıklamada, 2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da bilgiler paylaştı.

Verilen bilgilere göre, standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi; kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip "teknoloji ve konfor" paketiyle sunuluyor.

Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecek. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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