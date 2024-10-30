TÜİK Ekonomik güven endeksini açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,0 iken, Ekim ayında yüzde 3,2 oranında artarak 98,0 oldu. TÜİK verilerine göre endeks 98 değerini alarak beş ayın zirvesine çıktı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi.
Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80,6'ya çıktı.
Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102,2 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı