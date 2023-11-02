Turist Sayısı 45 Milyonu Aştı! "Türkiye Avrupa Ülkeleriyle Yarışıyor"

Bu sözler Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler’e ait. İşler bu yılın 9 aylık turist bilançosunu açıkladı. Yüzde 12.41’lik artış olduğunu belirtti. Mehmet İşler, Türkiye'nin, 2018 yılında 65-70 dolar civarında olan turist başı günlük gelirini 100 dolar çıktığını belirtti.

Türkiye turizmde ‘ucuz ülke’ algısını yıktı diyen İşler, Avrupa ülkeleriyle yarışıyoruz dedi. Yıl sonu turist sayısı hedefi 60 milyon. Hedef doğrultusunda ilerleme kaydettiklerini söyleyen İşler, Asya Pazarından turist sayısında artmaya dikkat çekti.