TÜRK-İŞ açlık sınırını açıkladı: Asgari ücret açlık sınırı altında kaldı

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2023 yılı Mart ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı', 9 bin 590 lira olarak hesaplandı.

SON 1 YILDAKİ GIDA ARTIŞ ORANI YÜZDE 94,62

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 31 bin 241 lira oldu. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 12 bin 469 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibariyle artış oranı da yüzde 94,62 olarak hesaplandı.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR ARTTI

Peynir ve yoğurt fiyatları gerilerken süt fiyatı artarak ilk kez litresi 25 TL'nin üzerine çıktı. Hayvansal protein kaynaklarında ise bu ay ciddi fiyat yükselişleri yaşandı. Bir ayda dana etinde yüzde 13, kuzu etinde yüzde 18, tavukta yüzde 4, yumurtada yüzde 16, balıkta yüzde 8 fiyat yükselişleri gerçekleşti. Dana eti ilk kez ortalama 250 TL'nin üzerine çıktı. Baklagillerden fasulye fiyatı yüzde 10 geriledi. Yeşil ve kırmızı mercimek fiyatları yüzde 4 yükseldi. Nohudun sınırlı düzeyde fiyatı arttı. Yağlı tohumlarda ise fiyat değişimi yaşanmadı.