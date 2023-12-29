TÜRK-İŞ Başkanı Rest Çekti: O Rakam Gelirse Masadan Kalkarız



Milyonlarca çalışanı merak ettiği asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Ancak yeni asgari ücret ortak mutabakat ile hayata geçmedi, işçi tarafı şerh düştü.



Masada işçiyi Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar temsil etti. Ağar, karar sonrası ilk değerlendirmeyi Ulusal Kanal'a yaptı..



Ağar, en az 18 bin rakamını neden son açıkladıklarının gerekçesini de paylaştı.



Türk-İş yöneticisi, 2024 yılında gelecek zamlarla alım gücünün düşeceğine dikkat çekti. Ekonomik krizin faturasının işçiye kesilmemesi gerektiğini vurguladı.



Ağar, gıda enflasyonundaki artışla asgari ücrete ek zam konusunun gündeme geleceğini söyledi.





