Anadolu Yakası'na Tramvay Geliyor! 33 İstasyon Olacak...
İstanbul'un Anadolu Yakasında Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe'yi birbirine bağlayacak 33 duraklık bir tramvay projesi tanıtıldı. İBB Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ projenin adını 'AnadoluTRAM' olarak duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu oluşturan Maltepe-Kadıköy ve Üsküdar arasında yeni bir tramvay hattı inşaası için çalışmalara başladı.
3 İlçe 33 İstasyon
İBB Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz buna Anadolu Yakası'nın tramvayı diyoruz. Adına da 'AnadoluTRAM' dedik. Yaklaşık 21.3 km uzunluğunda ve 33 istasyondan oluşan; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar olmak üzere 3 ilçeyi hafif raylı sistemle tramvayla bağlayan bir projemiz" dedi.
Anadolu Yakasının tramvayı geliyor!— İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (@RAYLISISTEM_DB) December 27, 2023
21.3 Km uzunluğunda 33 istasyonuyla Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerini birbirine bağlayacak, güçlü entegrasyon noktaları ile konforlu ve modern bir yolculuğu İstanbul’umuzun hizmetine sunacak hattımızın proje çalışmalarını tamamladık. https://t.co/6FsVSmKRXT
İmamoğlu Duyurmuştu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, 27 Aralık'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında projeyi "Üsküdar Kadıköy Maltepe Tramvayı geliyor. Anadolu Yakası’nda üç ilçenin meydanlarını buluşturacak tramvayın fizibilite ve projesini tamamladık." ifadeleriyle duyurmuştu.
Hangi Duraklar Olacak?
Projede belirlenen istasyonlar ise şu şekilde:
Üsküdar Meydan
Üsküdar Kaymakamlık
Valide-i Atik
Zeynep Kamil
Karacaahmet
Numune Hastanesi
Haydarpaşa Teknik Lisesi
Rıhtım
Altıyol
Söğütlüçeşme
Ziverbey
Kuyubaşı
Çemenzar
Marmara Üniversitesi-Hastane
Göztepe
Sahrayıcedit
Tüccarbaşı
Kazasker
Ayşekadın
Şenesenever
Bostancı
Altıntepe
Küçükyalı
Adnan Kahveci
İdealtepe
Maltepe Kaymakamlık
Maltepe Belediyesi
Maltepe Meydanı
Maltepe
Orhangazi
Cevizli
Tugay Yolu
Vergi Dairesi
AnadoluTRAM; Marmaray, Hızlı Tren, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metrosu, Ümraniye-Ataşehir Göztepe Metrosu ve Dudullu-Bostancı Metrosu ile entegre olacak.