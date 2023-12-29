Anadolu Yakası'na Tramvay Geliyor! 33 İstasyon Olacak...

İstanbul'un Anadolu Yakasında Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe'yi birbirine bağlayacak 33 duraklık bir tramvay projesi tanıtıldı. İBB Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ projenin adını 'AnadoluTRAM' olarak duyurdu.

Anadolu Yakası'na Tramvay Geliyor! 33 İstasyon Olacak...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu oluşturan Maltepe-Kadıköy ve Üsküdar arasında yeni bir tramvay hattı inşaası için çalışmalara başladı.

3 İlçe 33 İstasyon

İBB Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz buna Anadolu Yakası'nın tramvayı diyoruz. Adına da 'AnadoluTRAM' dedik. Yaklaşık 21.3 km uzunluğunda ve 33 istasyondan oluşan; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar olmak üzere 3 ilçeyi hafif raylı sistemle tramvayla bağlayan bir projemiz" dedi.

İmamoğlu Duyurmuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, 27 Aralık'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında projeyi "Üsküdar Kadıköy Maltepe Tramvayı geliyor. Anadolu Yakası’nda üç ilçenin meydanlarını buluşturacak tramvayın fizibilite ve projesini tamamladık." ifadeleriyle duyurmuştu. 

Anadolu Yakası'na Tramvay Geliyor! 33 İstasyon Olacak... - Resim : 1

Hangi Duraklar Olacak?

Projede belirlenen istasyonlar ise şu şekilde:

Üsküdar Meydan

Üsküdar Kaymakamlık

Valide-i Atik

Zeynep Kamil

Karacaahmet

Numune Hastanesi

Haydarpaşa Teknik Lisesi

Rıhtım

Altıyol

Söğütlüçeşme

Ziverbey

Kuyubaşı

Çemenzar

Marmara Üniversitesi-Hastane

Göztepe

Sahrayıcedit

Tüccarbaşı

Kazasker

Ayşekadın

Şenesenever

Bostancı

Altıntepe

Küçükyalı

Adnan Kahveci

İdealtepe

Maltepe Kaymakamlık

Maltepe Belediyesi

Maltepe Meydanı

Maltepe

Orhangazi

Cevizli

Tugay Yolu

Vergi Dairesi

AnadoluTRAM; Marmaray, Hızlı Tren, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metrosu, Ümraniye-Ataşehir Göztepe Metrosu ve Dudullu-Bostancı Metrosu ile entegre olacak.

# ekrem imamoğlu # tramvay # İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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