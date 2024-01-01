Türk-İş Vergide Adalet İstiyor

Türk-İş milyonlarca çalışanın ücretleri üzerinden yüksek oranda gelir vergisi kesintisi yapıldığını belirtti. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, 2024'te birinci gündem maddelerinin vergide adaletinin sağlanması olacağını açıkladı.

Türk-İş Vergide Adalet İstiyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024 yılına işçilerle birlikte girdi. Atalay, vergide yapılan düzenlemeyi adaletsiz bulduğunu belirtti.

"Ortalama 20 bin lira alan bir arkadaşımızın nisan ayında 2 bin lira parasının kesilmesi demek. Onun için vergide adalete ihtiyacımız var."

Atalay’ın ardından, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar da vergi düzenlemesine yönelik açıklama yaptı.

2024'te birinci gündem maddelerinin vergide adaletinin sağlanması olacağını belirten Alemdar, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve asgari ücrete ara zam yapılması gibi önemli çalışmalarda yürüttüklerini açıkladı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı, yeni yılda önemli diğer bir gündemlerinin de kamuda kadro bekleyen taşeron işçiler olduğunu belirtti.

Çok Okunanlar
Atatürk'ün Tabutu Açıldı! Görenler Şok Oldu...
Atatürk'ün Tabutu Açıldı! Görenler Şok Oldu...
İsrail'e Ait İHA Ele Geçirildi
İsrail'e Ait İHA Ele Geçirildi
İstanbul'a Lapa Lapa Kar Yağacak! Tarih Verildi...
İstanbul'a Lapa Lapa Kar Yağacak! Tarih Verildi...
Tunceli'de Deprem Oldu
Tunceli'de Deprem Oldu
Korkutan 'İstanbul Depremi' Açıklaması!
Korkutan 'İstanbul Depremi' Açıklaması!
Öne Çıkanlar Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi│Dünya Turu Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi│Dünya Turu Süper Kupa Üzerinden Kışkırtma Planları! Süper Kupa Üzerinden Kışkırtma Planları!