Türk-İş Vergide Adalet İstiyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024 yılına işçilerle birlikte girdi. Atalay, vergide yapılan düzenlemeyi adaletsiz bulduğunu belirtti.

"Ortalama 20 bin lira alan bir arkadaşımızın nisan ayında 2 bin lira parasının kesilmesi demek. Onun için vergide adalete ihtiyacımız var."

Atalay’ın ardından, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar da vergi düzenlemesine yönelik açıklama yaptı.



2024'te birinci gündem maddelerinin vergide adaletinin sağlanması olacağını belirten Alemdar, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve asgari ücrete ara zam yapılması gibi önemli çalışmalarda yürüttüklerini açıkladı.



Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı, yeni yılda önemli diğer bir gündemlerinin de kamuda kadro bekleyen taşeron işçiler olduğunu belirtti.